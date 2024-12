Teresa: manifesto de ex-reitores defende democracia e punição de golpistas

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) leu, em pronunciamento nesta terça-feira (3), manifesto assinado por 69 ex-reitores de universidades públicas em defesa da preservação e da valorização da democracia. O texto pede a punição dos envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado e no plano de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Teresa destacou que as investigações sobre o caso prosseguem e afirmou que o direito de defesa será assegurado a todos. O manifesto enfatiza que o processo precisa ser rápido, pois “a liberdade dos golpistas e assassinos representa uma perigosa ameaça ao Estado democrático de direito”.

A senadora ressaltou que é preciso dar uma resposta às denúncias, e que as pessoas que planejaram e participaram da suposta tentativa de golpe não podem ficar impunes.

— É assim que a gente pode considerar os patamares de uma reconciliação. É assim que a gente pode considerar os patamares de uma pacificação. Não é simplesmente com anistia. Anistia se dá a quem já está condenado. Quem tem presunção de inocência ou quem é inocente não pede anistia, pede justiça. E é isso que a gente está pedindo: justiça. Quem não estiver comprovadamente envolvido não será condenado, mas quem estiver comprovadamente envolvido deve ser condenado.