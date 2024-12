Comissão de Saúde debate inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (4) a inclusão de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA) no mercado de trabalho. O debate atende a pedido do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) e está marcado para as 17 horas, no plenário 7.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

O parlamentar argumenta que algumas pessoas com TEA possuem talentos que podem ser explorados no ambiente profissional, como a habilidade de identificar padrões complexos, excelente memória e alta concentração.

"É preciso debater sobre a inclusão de pessoas diagnosticadas com TEA a fim de garantir a elas a possibilidade de contribuir com a renda familiar, ter independência financeira, mais autonomia, vida social inclusiva. Por fim, ter uma vida digna e com possibilidade de construção de planos, projetos e crescimento pessoal e profissional", defene Eduardo da Fonte.