Comissão debate o uso do sistema financeiro para financiar o crime organizado

Câmara Há 17 segundos Comissão de Saúde debate inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (4) a inclusão de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (...

Câmara Há 2 horas Comissão debate a relevância histórica do Cais do Valongo e da região da Pequena África no Rio de Janeiro A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (4) o papel do Cais do Valongo na proteção e na salvaguarda das práticas da...