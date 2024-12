Centro de Estudos da Câmara discute experiências de outros países no enfrentamento da violência em escolas

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados analisa nesta quarta-feira (4) experiências da Colômbia, dos Estados Unidos, do Chile e da Espanha no enfrentamento à violência escolar. O evento será realizado no plenário 4, às 17h30.

A audiência faz parte do estudo "O Brasil contra a Violência e os Preconceitos na Escola: por uma Escola Segura e pela Promoção da Convivência Democrática e Cidadã", em andamento no Cedes.

O objetivo é avaliar experiências nacionais e internacionais de enfrentamento à violência no ambiente escolar da educação básica.

O que é o Cedes

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado à análise e à discussão de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do Brasil.

Desde sua instalação, em 2003, já foram publicados 27 estudos, muitos dos quais transformados em lei ou incorporados pelos governantes.

O colegiado é composto por 23 parlamentares e presidido, atualmente, pelo deputado Da Vitoria (PP-ES).