Iluminação verde e projeção no Congresso celebram Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

O Palácio do Congresso Nacional recebe projeção de frases e imagens nesta terça-feira (3), das 19 horas às 23 horas, em apoio à Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Na sexta (6) e no sábado (7), as duas cúpulas estarão iluminadas de verde também para lembrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. A iluminação atende a pedido do Senado Federal.

A iniciativa visa alertar para os direitos das pessoas com deficiência e para a importância do desenvolvimento de meios de inclusão dessas pessoas na sociedade. O preconceito e a inacessibilidade pública ainda são dois pontos centrais que prejudicam a vida de pessoas com deficiência, que demandam seu direito a saúde, educação, trabalho, cultura, esporte e lazer, entre outras áreas.

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão , a pessoa com deficiência é “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.