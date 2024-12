Biblioteca Pública do Estado promove exposição com documentos internos do período da ditadura militar

Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada no Setor RS, 2° andar da BPE, de segunda a sábado, até 31 de março de 2025 -Foto: Elisa Venzon/Divulgação BPE

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), e a Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS) inauguram no sábado (7/12), às 11h, a exposição “60 anos do golpe: por dentro da Biblioteca Pública”. Os documentos retratam o cotidiano da BPE no contexto da ditadura militar no Brasil e na América Latina. Com entrada gratuita, a mostra pode ser visitada no Setor RS, 2° andar da biblioteca, de segunda-feira a sábado, até 31 de março de 2025.

O projeto, iniciado em 2023, teve como base pesquisas do acervo institucional da BPE referente ao período de 1963 a 1967. Entre os documentos encontrados, destaca-se uma grande quantidade de informações sobre doações de livros pelo Consulado Americano, com um direcionamento ideológico preciso; alguns itens demonstrando a presença da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID); e um conjunto de documentos enviados pelo III Exército propondo a constituição de uma “Biblioteca Democrática”, pautada por princípios anticomunistas. “Ou seja, documentos que retratam a influência norte-americana nesse período na construção ideológica do acervo da BPE”, explicou a responsável pelo Núcleo Educativo da Biblioteca, Fernanda Stürmer.

“Essa documentação exemplifica como ações cotidianas estavam imbricadas pelas disputas ideológicas da Guerra Fria, apoiaram e justificaram uma ditadura civil-militar, que perseguiu, torturou e assassinou pessoas durante mais de 20 anos em nosso país. Nessa perspectiva, a exposição traz para o debate esse tema que necessita ser lembrado e problematizado para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça”, ressaltou Fernanda.

O trabalho foi realizado por meio do projeto de extensão Oficina de História, coordenado pelos professores do Departamento de História da UFRGS, em parceria com o Setor Educativo da BPE, envolvendo estudantes, professores e servidores de ambas as instituições.

Serviço

O quê:exposição “60 anos do golpe: por dentro da Biblioteca Pública”

Quando: sábado (7/12), às 11h

Onde: Setor RS da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190, Centro de Porto Alegre/RS)

Visitação pública: de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h, até 31 de março de 2025

Entrada gratuita