Escola de Música da Ospa encerra o ano com duas apresentações gratuitas

Os estudantes do Conservatório Pablo Komlós – Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) encerram o ano letivo com duas atividades gratuitas no Complexo Cultural Casa da Ospa, em Porto Alegre.

Após um ano de aprendizado, alunos de diversos instrumentos vão interpretar o repertório praticado nas aulas com os músicos profissionais da Ospa – instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac) –, no recital agendado para quinta-feira (5/12), às 18h30, na Sala de Recitais.

Na terça-feira seguinte, 10 de dezembro, às 20h, é a vez do Coro Jovem e do Coro Infantojuvenil da Escola da Ospa cantarem as peças que treinaram ao longo de 2024. Para ambos os eventos, a entrada é por ordem de chegada.

Sobre o recital

Estudantes de nível avançado da Escola da Ospa apresentam um programa variado com obras para metais, cordas e madeiras em formações solo, em duo e grupos. Serão duas apresentações solo: a violoncelista Samara Moraes tocará “Suíte nº 3 para Violoncelo Solo em Dó Maior”, de Johann Sebastian Bach, e o flautista Gabriel Buzaky, a “Sonata Appassionata”, de Sigfrid Karg-Elert.

Em duos, serão tocadas “Meditação”, da óperaThais, de Jules Massenet, “Romance para trompa e piano”, de Camille Saint-Saëns, e “Concerto para trompa nº 3”, de Mozart.

Em grupo, serão apresentadas três peças: “Brass Quintet nº1”, de Victor Ewald, pelo Quinteto Brass POA, “Divertimento em Ré Maior”, de Wolfgang Amadeus Mozart, por um quarteto de cordas, e “Concerto Duplo para Dois Violinos em Ré Menor”, de Johann Sebastian Bach, por um septeto de cordas.

O programa detalhado da apresentação pode ser conferido no site da Ospa .

Concerto do Coro Jovem e do Coro Infantojuvenil da Escola da Ospa

As crianças e adolescentes que integram os coros da Escola de Música da Ospa interpretam na terça-feira (10/12) uma antologia das obras que foram ensaiadas ao longo do ano. Sob regência do maestro Cosmas Grieneisen, o Coro Jovem e o Coro Infantojuvenil cantarão um programa composto por peças de diferentes períodos: barroco, clássico e do século 20. Detalhes do programa da apresentação podem ser conferidos nesta página .

Formado por crianças de 8 a 12 anos, o Coro Infantojuvenil estará representado por 23 vozes. O Coro Jovem terá oito adolescentes presentes, além do músico Luis Rayo, que fará o acompanhamento ao piano.

No repertório, constam obras antigas, como “Sumer is Icumen In”, composta em 1250 na Inglaterra, barrocas (Vivaldi), clássicas (Mozart) e românticas (Beethoven), cantadas em diferentes línguas. Encerrando a apresentação, os coros interpretam canções natalinas e o hino “The Lord Bless and keep you”, de John Rutter.

Serviço

O quê: Recital de alunos da Escola da Ospa

Quando: quinta-feira (5/12), às 18h30

Onde: Sala de Recitais da Casa da Ospa (Caff – av. Borges de Medeiros, 1.501)

Ingressos: entrada franca

Estacionamento: gratuito, no local

O quê: Concerto do Coro Jovem e do Coro Infantojuvenil da Escola de Música da Ospa

Quando: terça-feira (10/12), às 20h

Onde: Casa da Ospa (Caff – av. Borges de Medeiros, 1.501)

Ingressos: entrada franca

Estacionamento: gratuito, no local