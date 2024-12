Portelense Renata Corrêa é indicada ao Prêmio Maria Cult em Santa Maria

A portelense Renata Corrêa, formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é uma das indicadas na quarta edição do Prêmio Maria Cult, que reconhece e valoriza as produções culturais independentes realizadas em Santa Maria. O prêmio, que não tem caráter competitivo, tem como objetivo celebrar a diversidade e o talento local, destacando artistas, produtores e agentes culturais responsáveis pelo desenvolvimento de obras e ações culturais na região.

Na edição deste ano, foram contempladas criações nas áreas de Audiovisual, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança, Literatura e Música, distribuídas em 24 categorias. Renata Corrêa, com seu trabalho expressivo e multifacetado nas Artes Cênicas, foi indicada em diversas categorias, destacando-se por seu empenho e dedicação à cultura local. Sua trajetória no cenário artístico de Santa Maria tem sido marcada por diversas frentes de atuação, o que reflete seu compromisso com o desenvolvimento da arte na região.

O período de votação do Prêmio Maria Cult segue até o dia 10 de dezembro, às 23h55. Cada eleitor pode votar em um indicado por categoria. Para apoiar Renata e outros artistas locais, basta acessar o link de votação e selecionar as categorias desejadas. A votação é simples e, ao final, os participantes poderão enviar seus votos com apenas alguns cliques.

Dica de votação: Selecione nas categorias conforme as imagens e, após os três votos, avance até o final até surgir a opção de enviar.

Vote através do link: Link de votação

Renata Corrêa é um dos nomes que representa a força da cultura portelense e merece o reconhecimento por sua contribuição ao cenário artístico de Santa Maria. A comunidade pode se orgulhar de ver sua talentosa conterrânea entre as indicadas para este importante prêmio.

Renata Corrêa teve uma passagem como locutora da Rádio Província antes de se mudar para Santa Maria.