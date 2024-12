Audiência discute práticas da medicina tradicional africana

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza nessa quarta-feira (4) audiência pública para celebrar o Dia da Medicina Tradicional Africana.

O debate foi pedido pelas deputadas Dilvanda Faro (PT-PA), Célia Xakriabá (Psol-MG), e Erika Kokay (PT-DF) e está marcado para as 16 horas, no plenário 3.

V eja quem foi convidado

As deputadas afirmam que a medicina tradicional africana é um dos mais antigos sistemas de conhecimento em saúde, abrangendo uma vasta gama de práticas e recursos terapêuticos.

Transmitida de geração em geração, essa tradição milenar oferece um entendimento profundo sobre a saúde e a doença, baseado em uma visão holística do ser humano e sua conexão com o meio ambiente, as ancestralidades e as espiritualidades.

As parlamentares argumentam que o debate sobre a medicina tradicional africana reconhece e valoriza esse saber como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro.