Audiência discute regulação de sistemas de inteligência artificial no Brasil

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados realiza nessa quarta-feira (4) uma audiência pública sobre regulação de sistemas de inteligência artificial.

O debate atende a pedido do Sargento Portugal (Podemos-RJ) e está marcado para as 9 horas, no plenário 13.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

"A revolução digital promovida por sistemas de inteligência artificial está remodelando as estruturas econômicas, sociais, culturais e jurídicas de nações em todo o mundo", afirma o parlamentar.

Portugal, que é coordenador do grupo de trabalho da comissão sobre inteligência artificial, afirma que o Brasil precisa se posicionar de maneira estratégica, "adotando políticas que garantam a utilização ética e eficiente dessas tecnologias".