Desafios das pessoas com deficiência no serviço público é tema de debate na Câmara

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados discute, nessa terça-feira (3), os desafios e direitos das pessoas com deficiência no serviço público.

O debate atende a pedido da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) e será realizado a partir das 16h30, no plenário 8.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Sâmia lembra que a audiência acontece no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. "Essa data não só simboliza a luta por igualdade, mas também destaca a importância de se discutir publicamente as barreiras enfrentadas pelos servidores com deficiência."

A deputada ressalta que o serviço público precisa estar de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão , promovendo condições de trabalho adequadas e respeitosas a todos os servidores.

"Atualmente, o processo de caracterização da deficiência no serviço público nem sempre reflete as múltiplas dimensões biopsicossociais das pessoas com deficiência", lamenta Sâmia.