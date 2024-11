Plano de carreira dos servidores da cultura será tema de audiência na Câmara na terça

As comissões de Administração e Serviço Público; e de Cultura da Câmara dos Deputados discutem na próxima terça-feira (3) o plano de carreira dos servidores federais da cultura.

O debate foi pedido pelos deputados Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) e Reimont (PT-RJ) e pelas deputadas Fernanda Melchionna (Psol-RS), Sâmia Bomfim (Psol-SP).

A reunião está marcada para as 10 horas, no plenário 10.

Os deputados afirmam que as atribuições dos agentes públicos da cultura são diversas e específicas. Eles trabalham, por exemplo, com tombamento e preservação do patrimônio, políticas públicas de museus e gestão de bibliotecas.

Os parlamentares reclamam, no entanto, que as condições de trabalho desses servidores não correspondem à complexidade de suas atribuições.