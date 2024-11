Conselho de Comunicação Social debate sistema de TV aberta orientado a aplicativos

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional promove audiência pública na próxima segunda-feira (2) sobre o sistema de TV aberta orientado a aplicativos, com foco no impacto das tecnologias TV 3.0 e DTV+ no futuro da transmissão digital.

Um sistema de TV aberta orientado a aplicativos é um modelo de transmissão que usa aplicativos móveis ou de smart TVs para acessar conteúdos, em vez de depender exclusivamente de canais tradicionais.

O encontro tem como objetivo discutir inovações, benefícios e desafios desse modelo para usuários e emissoras.

A audiência será realizada a partir das 9h30, no plenário 7 da Ala Alexandre Costa, no Senado.