Comissão aprova projeto que proíbe venda de cobre para quem não segue programa de qualidade de fios

Câmara Há 12 minutos Representantes de agências reguladoras apontam falta de pessoal e de orçamento para atuar O país tem onze agências reguladoras com a função de criar normas e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados

Câmara Há 57 minutos Audiência discute qualificação profissional para implementar cirurgia robótica no SUS Debate será promovido pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados

Câmara Há 2 horas Comissão aprova guarda provisória para mães vítimas de violência A Comissão de Segurança Públicada Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2613/24, do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que altera a...