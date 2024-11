Comissão aprova guarda provisória para mães vítimas de violência

Câmara Há 12 minutos Representantes de agências reguladoras apontam falta de pessoal e de orçamento para atuar O país tem onze agências reguladoras com a função de criar normas e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados

Câmara Há 57 minutos Audiência discute qualificação profissional para implementar cirurgia robótica no SUS Debate será promovido pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados