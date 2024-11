Comissão aprova projeto que proíbe remoção de veículos por dívidas durante calamidades

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe o recolhimento de veículos das ruas por falta de pagamento de impostos durante situações de calamidade pública e pandemias.

Conforme o texto aprovado, que altera o Código de Trânsito Brasileiro , diante da decretação de estado de calamidade pública nacional:

ficam prorrogadas as validades dos documentos de habilitação;

ficam prorrogadas as validades de exames e cursos especializados;

fica suspenso o prazo para a expedição do novo Certificado de Registro do Veículo;

ficam suspensos os prazos processuais, salvo os estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, devidamente justificados; e

para fins de licenciamento, não será exigida quitação de tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais.

Mudanças no texto original

Foi aprovado o texto do relator, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), para o Projeto de Lei 3745/21, do deputado Charlles Evangelista (PP-MG). O texto original proíbe a remoção de veículos das ruas por falta de pagamento de impostos durante períodos de pandemia.

O relator disse que "não há como apagar da memória os inúmeros transtornos causados pela pandemia de Covid-19 em toda a população". Ele sugeriu, no entanto, que as medidas se estendam a situações de calamidade pública, fora do contexto de pandemias, como desastres naturais.

Próximas etapas

O projeto será agora analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.