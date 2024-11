A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza na quinta-feira (28) audiência pública sobre o terceiro regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Esse regime é um conjunto de medidas implementadas para corrigir desequilíbrios financeiros graves do Estado.

O debate atende a pedido do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) e está marcado para as 10 horas, no plenário 3.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.