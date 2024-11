Comissão promove audiência na Câmara em defesa do voto popular

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove seminário nesta quarta-feira (27) sobre a defesa do voto popular. O debate atende a pedido da deputada Luiza Erundina (Psol-SP) e está marcado para as 16 horas, no plenário 3.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

"Estamos vivendo um período ímpar sobre o debate das eleições em diversos países, com destaque no Brasil", afirma Erundina.

"Não podemos aceitar a exclusão da população dos espaços decisórios e consideramos fundamental a importância desse debate, que passa também pelo respeito ao voto popular", resume a deputada.