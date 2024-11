Seminário na Câmara discute violência política de gênero e raça

As comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realizam um seminário sobre a prevenção da violência política de gênero e raça nesta quarta-feira (27).

O debate foi pedido pelas deputadas Daiana Santos (PCdoB-RS) e Ana Pimentel (PT-MG) e vai ser realizado a partir das 9 horas, no auditório Freitas Nobre.

O que é

A violência política de gênero e raça é um conjunto de práticas que visam silenciar, intimidar e excluir mulheres, negros e indígenas dos espaços de poder e decisão.

Ela se manifesta de formas sutis, como o descrédito e a invisibilidade, e graves, como a violência física e o feminicídio.

No Censo das Prefeitas Brasileiras (2021-2024), pesquisa realizada pelo Instituto Alziras, as entrevistadas listaram os principais obstáculos para ser mulher na política: falta de recursos para campanha, desmerecimento do seu trabalho, assédio e violência, e a falta de espaço na mídia.