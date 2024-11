Fórum legislativo discute integração do esporte com educação e gestão das organizações esportivas

A comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta e quinta-feira (27 e 28) o 2º Fórum Legislativo do Esporte, que discutirá a integração entre esporte e educação, os benefícios das atividades físicas para a saúde e a governança nas organizações esportivas.

O evento foi solicitado pelo deputado Luiz Lima (PL-RJ). "O objetivo é reunir parlamentares, atletas, treinadores, dirigentes e gestores esportivos de clubes, confederações, federações e órgãos públicos, profissionais ligados ao esporte, acadêmicos, empreendedores e representantes da sociedade civil", afirma o deputado.

A abertura do seminário está marcada para as 9 horas, no salão Nobre. No período da tarde, o debate será dividido em duas partes:

Às 14 horas, será discutida a importância da integração entre esporte e educação.

Às 17 horas, o debate será sobre saúde e bem-estar a partir da atividade física.

Na quinta, às 9h30, serão debatidos modelos de governança nas entidades esportivas.