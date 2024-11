Comissão debate qualidade na prestação de serviço das empresas aéreas brasileiras

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (27) a qualidade na prestação de serviço das empresas aéreas brasileiras. De acordo com o deputado Vermelho (PL-PR), que pediu o debate, a infraestrutura aeroportuária precisa ser aprimorada em algumas regiões, e o custo das tarifas é um obstáculo para uma grande parcela da população.

O debate será realizado às 15h30, no plenário 5.

O deputado acrecenta que Marco Regulatório da Aviação Civil estabelece que os serviços aéreos são considerados atividades econômicas de interesse público submetido à regulação da autoridade de aviação civil. "O ideal é que os interesses dos serviços de transporte aéreo doméstico estejam alinhados com os interesses da sociedade em geral", afirma.

O parlamentar também quer debater os seguintes pontos:

- regularidade dos voos de passageiros;

- marcação aleatória no momento do check-in pela empresa aérea de assentos reservados antecipadamente pelo passageiro;

- controle de tráfego aéreo;

- falta de voos na malha aérea;

- capacidade das aerovias;

- segurança operacional da aviação; e

- não cumprimento dos prazos estabelecidos para as reservas.