Conselho de Ética ouve novas testemunhas no processo contra Glauber Braga

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (27) para ouvir mais duas testemunhas da representação aberta contra o deputado Glauber Braga (Psol-RJ).

Braga é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter expulsado da Câmara, no dia 16 de abril, com empurrões e chutes, o integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) Gabriel Costenaro, que participava de manifestação de apoio a motoristas de aplicativo durante o debate de proposta que regulamenta a profissão (PL 12/24).

De acordo com a representação do Partido Novo, Glauber Braga ameaçou chutar o militante fora da Câmara caso ele entrasse novamente e, depois disso, quando ambos foram conduzidos pela Polícia Legislativa para prestar esclarecimentos, o deputado novamente chutou o integrante do MBL.

Glauber Braga afirmou que reagiu a provocações.

O conselho reúne-se a partir das 11 horas, em plenário a definir.