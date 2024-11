Câmara aprova regime de urgência para quatro projetos de lei; acompanhe

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Confira as propostas que passam a tramitar com urgência:

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (19) o regime de urgência para oito propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

