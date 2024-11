Comissão aprova limite a penhora de bens de devedores inadimplentes

Proposta seguirá para o Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário

Câmara Há 1 hora Em Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para serviço de organização de formatura Proposta seguirá para o Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário

Câmara Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê placas especiais para carro oficial de deputado e senador Placas especiais já existem no Código de Trânsito e proposta estende a prática aos integrantes do Poder Legislativo

Câmara Há 2 horas Em Câmara dos Deputados TV e Rádio Câmara têm programação especial no Mês da Consciência Negra Para celebrar o Mês da Consciência Negra, a TV e a Rádio Câmara prepararam programas especiais com entrevistas e debates sobre temas como racismo e...