Nova lei reconhece acervo de jornal de Pernambuco como patrimônio cultural do Brasil

Prestes a completar 200 anos, o Diario de Pernambuco teve seu acervo jornalístico reconhecido como patrimônio cultural material do Brasil pela Lei 15.027/24 , sancionada presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira (18).

Fundado em 1825 pelo tipógrafo e jornalista pernambucano Antonino José de Miranda Falcão, o Diario de Pernambuco é o jornal mais antigo em circulação no hemisfério sul e o mais antigo do mundo em língua portuguesa.

O periódico noticiou ao longo de quase 200 anos fatos importantes, em especial, retratando a história política, social e cultural do estado de Pernambuco e do Brasil.

A nova norma teve origem no Projeto de Lei 1205/23, de autoria do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE). Na Câmara, a proposta foi aprovada no ano passado com parecer favorável da deputada Maria Arraes (Solidariedade-PE).