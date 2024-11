CCT faz primeira audiência sobre Fundo de Desenvolvimento Científico

Izalci, um dos autores do requerimento, quer avaliar impacto de mudanças legislativas sobre o FNDCT - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) vai promover uma audiência pública nesta quarta-feira (13), a partir das 11h, para debater o impacto e a governança das ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Os debates atendem a um requerimento dos senadores Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Izalci Lucas (PL-DF) ( REQ 11/2024 ) e terão caráter interativo, com a possibilidade de participação popular.

Além dessa audiência, que terá foco no setor público e governamental, ainda haverá uma segunda, com ênfase no setor privado e na colaboração intersetorial. A segunda audiência ainda não tem data marcada.

Conforme o requerimento, a série de audiências visa discutir os efeitos das mudanças recentes no FNDCT, avaliar a eficácia da implementação dos recursos liberados, identificar desafios e oportunidades emergentes, discutir a governança do fundo e fortalecer a colaboração entre os setores público, privado e acadêmico.

Para o debate desta quarta, estão convidados o diretor de Fundos e Investimentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Raphael Padula; e o diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho. Também constam da lista de convidados o diretor Científico do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Olival Freire Junior; e o secretário de Estado para Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Leonardo Reisman.

Completam a lista de debatedores o presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Odir Dellagostin; a reitora da Universidade do Distrito Federal (UnDF), Simone Pereira Costa Benck; e o reitor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Valder Steffen Júnior.