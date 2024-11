Federalização de rodovia em Roraima segue para a CCJ

Relator do projeto, Rodrigues diz que ele ajudará a economia do estado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Nesta terça-feira (12), a Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou o projeto que passa para a malha federal a RR-171, rodovia que liga o norte do estado de Roraima à BR-433 ( PL 3.545/2023 ). Ele segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que vai dar a palavra final.

O projeto é do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e recebeu parecer favorável do senador Chico Rodrigues (PSB-RR). Segundo Mecias, o objetivo da federalização é garantir o escoamento da produção, estimular o desenvolvimento regional e promover o crescimento de comunidades do interior do estado.

Relator da proposta, o senador Chico Rodrigues aponta que os investimentos em infraestrutura para Roraima são limitados pela carência de recursos próprios do estado. De acordo com ele, Roraima tem muitas áreas protegidas, o que limita a arrecadação.

“Faz-se necessária a solidariedade do restante do país, com recursos federais, para que Roraima seja dotada de uma infraestrutura mínima de transportes que promova sua economia”, afirma o senador no seu relatório.

A RR-171 liga o município de Uiramutã, no extremo notre de Roraima, às rodovias federais que conectam o estado. O município fica dentro da reserva indígena Raposa Serra do Sol e inclui o Parque Nacional do Monte Roraima, onde está o ponto setentrional máximo do território brasileiro.