Ex-senador Luiz Henrique será homenageado em rodovia catarinense

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (12) o projeto que homenageia o ex-senador e ex-governador Luiz Henrique (SC) com trecho da BR-101 no estado de Santa Catarina ( PL 3.177/2024 ). O trecho receberá o nome "Contorno Viário Luiz Henrique da Silveira", e percorre os municípios de Biguaçu, São José e Palhoça, na Região Metropolitana de Florianópolis.

O texto do senador Fernando Farias (MDB-AL) contou com parecer favorável do senador Confúcio Moura (MDB-RO) e agora segue para análise da Câmara dos Deputados caso não seja apresentado recurso para votação no Plenário.

Confúcio, que também é o presidente da CI, ressaltou a importância da proposta para reconhecer o "papel fundamental" de Luiz Henrique no desenvolvimento da infraestrutura catarinense.

"A homenagem perpetua a memória de um político comprometido com o progresso do seu estado e preserva, para as novas gerações, um exemplo de dedicação à vida pública”, escreve o senador no seu relatório.

Trajetória

Luiz Henrique da Silveira nasceu em 1940, em Blumenau (SC), e formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Iniciou a vida política em 1970, elegendo-se deputado estadual pelo MDB, e desde então sempre ocupou mandato eletivo.

Foi deputado federal, prefeito de Joinville por três mandatos, ministro da Ciência e Tecnologia e governador do estado. Chegou ao Senado em 2011 e dois anos depois foi o primeiro presidente da Comissão de Defesa da Democracia (CDD) — que na época se chamava Comissão Senado do Futuro. Em 2015, disputou a Presidência da Casa contra o correligionário Renan Calheiros (MDB-AL), conquistando 31 votos.

Luiz Henrique da Silveira faleceu em maio de 2015, aos 75 anos, após um infarto. Era casado com a hoje senadora Ivete da Silveira (MDB-SC).