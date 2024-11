CI vai ouvir ministro dos Transportes sobre ponte Brasil-Bolívia em Rondônia

Os senadores da Comissão de Infraestrutura aprovaram nesta terça-feira (12) requerimento ( REQ 102/2024 – CI ) do senador Jaime Bagattoli (PL-RO) pedindo informações ao ministro dos Transportes, Renan Filho. O assunto é a suspensão da licitação para a construção da ponte internacional que ligaria a cidade Guajará-Mirim (RO) à cidade boliviana de Guayaramerin.

No pedido, Bagattoli requer que o ministro apresente decisão fundamentada que levou à suspensão do processo de licitação e, ainda, que detalhe os impactos no cronograma de construção da ponte a partir da paralisação da licitação.

O edital para construção da ponte foi lançado em 2023 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas foi suspenso pelo ministério em outubro após recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU). A manifestação do TCU veio após queixa apresentada por uma empresa que havia sido desclassificada da disputa.