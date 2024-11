Estado divulga projetos selecionados no edital Artista na Escola

A Secretaria da Cultura (Sedac) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (7/11), o resultado final do edital Artista na Escola. Foram selecionados 40 projetos, que serão executados em 13 municípios. A iniciativa é realizada em parceria com o programa RS Seguro COMunidades e conta com um investimento total de R$ 750 mil. A publicação está disponível nesta página .

Cada proposta selecionada receberá R$ 18.750, valor que deverá cobrir todos os custos de planejamento e execução, e terá de três a seis meses para realizar as ações. As escolas beneficiadas estão localizadas nos territórios priorizados pelo programa RS Seguro COMunidades, uma iniciativa transversal criada pelo governo gaúcho em 2019 com o objetivo de reduzir os principais indicadores criminais do Rio Grande do Sul.

A maioria das propostas selecionadas pertence ao segmento de música, com nove contemplados, seguido de artes visuais (8), literatura (8), teatro (7), audiovisual (5), dança (2) e circo (1). As atividades serão realizadas nos municípios de Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Tramandaí e Viamão.

Mais informações estão disponíveis no portal do Pró-Cultura .