Wellington Fagundes critica reforma tributária

Começa nesta quarta-feira (6) a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), grupo que reúne os parlamentos dos países com as maiores ec...

Senado Federal Há 23 minutos Em Senado Federal Senado e Câmara recebem cúpula do P20 a partir desta quarta Começa nesta quarta-feira (6) a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), grupo que reúne os parlamentos dos países com as maiores ec...