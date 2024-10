Sebraetec Supera Cultura subsidiará até R$ 10 mil para recuperação de empreendedores da área

A assinatura do convênio ocorreu nesta terça-feira (22), no gabinete da Sedac -Foto: Jean V. Dettenborn/Ascom Sedac

Formados principalmente por micro e pequenos negócios, a indústria criativa e o setor cultural do Rio Grande do Sul também foram muito prejudicados pelos alagamentos de maio e vêm buscando recuperação. Esses setores poderão contar agora com o programa Sebraetec Supera Cultura, que visa auxiliar empreendedores desse segmento na montagem de planos para recuperação de espaços, estruturas e equipamentos. Realizado em parceria com a Secretaria da Cultura (Sedac), o programa oferecerá aporte financeiro de até R$ 10 mil. Pequenos negócios ligados ao segmento cultural, como artistas, músicos, fotógrafos, designers, costureiras, artesãos, estúdios de arte e de gravação, desde que sejam microempresas, poderão ter acesso à iniciativa. A assinatura do convênio ocorreu nesta terça-feira (22/10), no gabinete da Sedac, em Porto Alegre.

“Tão logo o Estado começou a avaliar os estragos da enchente de maio, a Sedac mobilizou sua estrutura para dar suporte e apoio à classe cultural. Entre as iniciativas, destacam-se a parceria com a Assembleia Legislativa para o Sarau do Solar, a realização do festival de artes cênicas Movimenta Cena Sul com recursos do Banrisul, a celeridade na liberação dos recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG) e o trabalho imediato para retomada da programação cultural nas instituições da Sedac. Outras ações oportunizaram recursos diretamente a agentes culturais, como o apoio a microempreendedores individuais com o programa MEI RS Calamidade”, disse a titular da Sedac, Beatriz Araujo. “Agora, estamos ampliando ainda mais, a partir desta parceria com o Sebrae, que tem expertise na condução e orientação às empresas para a construção de estratégias e planos de trabalho. O Sebraetec Supera Cultura vai além de um apoio financeiro ao produtor e empreendedor cultural: é uma oportunidade de crescimento e reorganização do seu negócio", reforçou.

A indústria criativa engloba uma ampla gama de empresas e profissionais que utilizam a criatividade como base para seus produtos e serviços, o que inclui áreas como moda, design, jogos digitais e cinema. O setor cultural abrange instituições e projetos dedicados à produção e promoção da cultura, como livrarias, ateliês, estúdios de arte, museus e produtoras de eventos.

Assim, diversos tipos de negócios, desde escolas de música até escritórios de arquitetura, passando por estúdios de costura e maquiagem, fazem parte desses setores que foram severamente atingidos pelos alagamentos. O lançamento do Sebraetec Supera Cultura busca auxiliar e reerguer esses segmentos.

"Esse programa foi muito bem aceito, e havia uma demanda reprimida. A parceria com a Sedac foi justamente para criar uma linha direta de atendimento com o setor cultural. É preciso valorizar esses micro e pequenos negócios do setor. Agora há um canal exclusivo para a cultura do Rio Grande do Sul. É uma oportunidade para as empresas reinvestirem e se reestruturarem. A cadeia produtiva foi muito impactada durante os alagamentos de maio. Além de tudo o que envolve esse segmento ter paralisado, muitos tiveram perdas materiais. Trata-se de uma área já combalida após o período de pandemia, o que reforça a necessidade de um programa específico”, destacou a especialista em Turismo e Economia Criativa do Sebrae RS, Amanda Paim.

Como acessar

Para ter acesso, o agente ou empreendedor cultural precisa se inscrever no site do programa . A partir disso, um consultor do Sebrae RS visitará o espaço físico da empresa ou projeto para avaliar os estragos causados pelos alagamentos, bem como a perda de materiais e estruturas que ainda não tiveram resolução.

Na ocasião, será realizado um levantamento do que o negócio precisa consertar ou adquirir para voltar a operacionalizar o seu trabalho. O programa subsidiará, por exemplo, recuperação ou compra de equipamentos de som e luz, ferramentas, mobiliário e reparos na estrutura do espaço.

A partir das necessidades levantadas, o Sebraetec Supera Cultura ajudará o empreendedor a contratar serviços e comprar ou reparar os itens da empresa ou projeto. Ao final desses reparos, o Sebrae RS reembolsará parte dos custos, apoiando financeiramente no que falta para recuperação total do negócio. Além de apoio financeiro, a iniciativa ajudará a fortalecer a cadeia produtiva cultural do Rio Grande do Sul, recuperando os negócios e movimentando serviços.