Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física e Visual realiza projeto “Pintando as Pedras pelo Caminho”

5º Gaitaço Há 2 semanas Em Cultura 5ª Edição do Gaitaço da Rádio Província reúne talentos locais e regionais Gaitaço foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do Sistema Província de Comunicação e pela emissora de rádio.

Cinema Há 2 semanas Em Cultura Tiradentes do Sul: Curta produzido na região é selecionado para o Panorama Brasil da 7ª Mostra Sesc de Cinema "Chibo" narra a história de uma família que vive às margens do Rio Uruguai e sobrevive realizando "chibo",