Tiradentes do Sul: Curta produzido na região é selecionado para o Panorama Brasil da 7ª Mostra Sesc de Cinema

O curta-metragem "Chibo", dirigido pelos cineastas gaúchos Gabriela Poester e Henrique Lahude, foi selecionado para representar o Rio Grande do Sul no Panorama Brasil da 7ª Mostra Sesc de Cinema, uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no país. A produção, gravada em Tiradentes do Sul, está entre as 33 obras escolhidas nas categorias Panorama Brasil e Panorama Infanto-Juvenil.

As obras selecionadas serão licenciadas por um ano e exibidas em diversas regiões do Brasil. Nesta edição, a Mostra recebeu 82 inscrições, e a escolha dos filmes foi realizada por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados. Os resultados foram divulgados na segunda-feira, 16 de setembro.

"Chibo" narra a história de uma família que vive às margens do Rio Uruguai e sobrevive realizando "chibo", a travessia clandestina de mercadorias para subsistência e comércio. O curta já havia conquistado o título de Melhor Curta Gaúcho no 52º Festival de Cinema de Gramado, realizado este ano.

Além de "Chibo", outros doze curtas gaúchos foram selecionados para o Panorama Estadual da 7ª Mostra Sesc de Cinema e serão exibidos em diferentes cidades do Rio Grande do Sul a partir de novembro. Entre os selecionados estão produções como "Além de Nós", de Rogério Rodrigues (Porto Alegre), "Aurora", de Alan Mendonça Furtado (Viamão), e "Chove Lá Fora", de Mirela Kruel (Caxias do Sul).