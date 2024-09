Show de Jorge Guedes e Família movimenta o 13º Acampamento Farroupilha em Tenente Portela

A Praça do Imigrante, em Tenente Portela, foi palco de uma grande movimentação nesta terça-feira, durante a 13ª edição do Acampamento Farroupilha. Alunos de diversas escolas do município participaram de atividades culturais ao longo do dia, enquanto as apresentações das Invernadas Artísticas dos CTGs Guardiões da Fronteira, Sentinela da Fronteira e da APAE animaram o público à noite.

O ponto alto da programação foi o show de Jorge Guedes e Família, que encantou o público com o melhor da música gaúcha e missioneira.

A programação do Acampamento Farroupilha continua nesta quarta-feira, dia 18, com destaque para o Entrevero Regional das APAEs, o Encontro dos Grupos de Idosos e o aguardado Gaitaço da Rádio Província. O Gaitaço, que tem como objetivo promover a cultura gaúcha, contará com apresentações de artistas locais e regionais, como Vitória da Gaita e Rayane Freitas. A locutora Carine de Carvalho e o tradicionalista Marcos Guterres serão os responsáveis pela condução do evento.

Programação de Quarta-feira (18/09):

08h30: Entrevero Regional das APAEs

13h30: Encontro dos Grupos de Idosos e Entrevero das APAEs

20h00: Gaitaço da Rádio Província

Ainda no decorrer do Acampamento, o público poderá prestigiar as apresentações de Matheus Teixeira e Grupo Pachola, além do Grupo Carqueja.

Programação de Quinta-feira (19/09):