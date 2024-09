Confira a programação desta segunda e terça-feira do 13º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela

O 13º Acampamento Farroupilha começou no último sábado, dia 14, na Praça do Imigrante, em Tenente Portela. O evento contará com uma programação cultural variada, incluindo apresentações do Trio Pacito e Boleadeiras Show, Matheus Teixeira e Grupo Pachola, Grupo Carqueja e Jorge Guedes e Família.

Na quarta-feira, dia 18, às 20h, será realizado o Gaitaço da Rádio Província. O objetivo do evento é incentivar ainda mais a cultura gaúcha, com apresentações de artistas locais e regionais, como Vitória da Gaita e Rayane Freitas. A apresentação será conduzida pela locutora Carine de Carvalho e pelo tradicionalista e locutor Marcos Guterres.

16/09 – Segunda-feira

08:00 – Atividades culturais com os educandários do município, para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio

13:30 - Atividades culturais com os educandários do município, para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio

19:00 – Sessão Solene da Câmara de Vereadores

20:30 - Cinema itinerante, filme “Anita”

17/09 – Terça-feira

08:00 – Atividades culturais com os educandários do município, para os anos iniciais do

ensino fundamental e educação infantil

13:30 - Atividades culturais com os educandários do município, para os anos iniciais do

ensino fundamental e educação infantil

19:00 - Apresentações das Invernadas Artísticas dos CTGs Guardiões da Fronteira, Sentinela da Fronteira e da APAE

22:00 - SHOW DE JORGE GUEDES E FAMÍLIA