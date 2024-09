Palácio Piratini sedia tradicional acendimento da Chama Crioula no sábado (14)

Marcando o início da Semana Farroupilha 2024, a Chama Crioula será acesa no sábado (14/9), às 9h, em cerimônia no Palácio Piratini. O ato finaliza o percurso de distribuição da centelha da chama gerada em Alegrete, em 18 de agosto, para as 30 Regiões Tradicionalistas. Após a solenidade, os nove cavaleiros da 1ª Região Tradicionalista que conduzem o símbolo seguem para a Assembleia Legislativa, o Comando da Brigada Militar, a prefeitura municipal de Porto Alegre, o Colégio Julinho e a Grande Loja Maçônica. O trajeto será finalizado no CTG Estância da Azenha, de onde a comitiva parte no início da manhã.

Participarão da cerimônia no Palácio Piratini o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Ilva Goulart, e o patrono dos Festejos Farroupilhas 2024, Pedro Ortaça.

Aviso de pauta

O quê: acendimento da Chama Crioula

Quando: sábado (14/9), às 9h

Onde: Palácio Piratini