Rádio Província FM entrevista Miro Mulbeier, candidato do MDB à prefeitura de Derrubadas

Nesta sexta-feira, 13 de setembro, a Rádio Província FM deu continuidade à sua rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. O entrevistado foi Miro Mulbeier, candidato do MDB à prefeitura de Derrubadas.

Durante a conversa, Miro apresentou suas principais propostas e seu plano de governo, com o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual gestão. Atual vice-prefeito, ele destacou os investimentos realizados nas áreas de agricultura, educação e saúde, com ênfase nas empresas que foram e estão sendo instaladas no município.

Quando questionado sobre o turismo em Derrubadas, onde se localiza o Salto Yucumã — a maior queda d'água longitudinal do mundo, com 1.800 metros de extensão —, Miro salientou que, após a privatização do parque, houve uma significativa evolução no setor turístico. Ele garantiu que a administração continuará investindo nesse segmento, uma das principais fontes de renda da população e de geração de tributos para o município.

Miro também mencionou a valorização dos jovens, através da oferta de cursos profissionalizantes e do fortalecimento do comércio local. Além disso, destacou que sua administração tem um olhar especial para os idosos, com a conclusão de um espaço dedicado à terceira idade no município.

Vale lembrar que Miro Mulbeier é o único candidato à prefeitura de Derrubadas. No entanto, sua candidatura não se deve a um consenso, mas sim à ausência de nomes disponibilizados pela oposição para concorrer ao pleito.