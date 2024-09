Acampamento Farroupilha de Tenente Portela começa no próximo sábado dia 14 de setembro

Inicia no próximo sábado, dia 14 de setembro, um dos maiores eventos culturais de Tenente Portela. O 13º Acampamento Farroupilha, o palco será a Praça do imigrante e contará com atrações culturais variadas desde a apresentação do Trio Pacito e Boleadeiras Show, além de Matheus Teixeira e Grupo Pachola, Grupo Carqueja e Jorge Guedes e Família.

Durante o evento, no dia 18, as 20 horas, terá o Gaitaço da Rádio Província, que tem como objetivo incentivar ainda mais a cultura gaúcha com apresentação de artistas locais e regionais, tendo como destaques a Vitória da Gaita e Rayane Freitas.

Já nos dias 19 e 21 acontece o 7º Grito Farroupilha, tradicional festival da canção que neste ano vai entregar mais de R$ 8 mil em prêmios. E ainda durante as festividades acontece a 3º edição do Master Cheff Gaúcho, tradicional concurso de culinária campeira.

Confira a Programação completa:

14/09 – Sábado

19:30 – Escolha de Prendas e Peões do 13º Acampamento Farroupilha

21:30 – Fandango com Braga Netto e Grupo

15/09 – Domingo

09:30 – Chegada da Chama Crioula e Abertura Oficial do 13º Acampamento Farroupilha

13:30 – Encontro Regional de Invernadas Artísticas e Grupos Folclóricos

19:30 – Festival de Danças Gaúchas com apresentação do TRIO PACITO, BOLEADEIRAS SHOW e Invernadas Artísticas do CTG Guardiões da Fronteira

16/09 – Segunda-feira

08:00 – Atividades culturais com os educandários do município, para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio

13:30 - Atividades culturais com os educandários do município, para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio

19:00 – Sessão Solene da Câmara de Vereadores

20:30 - Cinema itinerante, filme “Anita”

17/09 – Terça-feira

08:00 – Atividades culturais com os educandários do município, para os anos iniciais do

ensino fundamental e educação infantil

13:30 - Atividades culturais com os educandários do município, para os anos iniciais do

ensino fundamental e educação infantil

19:00 - Apresentações das Invernadas Artísticas dos CTGs Guardiões da Fronteira, Sentinela da Fronteira e da APAE

22:00 - SHOW DE JORGE GUEDES E FAMÍLIA

18/09 – Quarta-feira

08:30 - Entrevero Regional das APAEs

13:30 - Encontro dos Grupos de Idosos e Entrevero das APAEs

20:00 - Gaitaço da Rádio Província

19/09 – Quinta-feira

7º GRITO FARROUPILHA, Festival da Canção Gaúcha

Manhã e tarde: Ensaio e classificação dos calouros - Fase estudantil mirim e juvenil

municipal e regional

19:00 - Final do 7º Grito Farroupilha - Fase estudantil mirim e juvenil municipal e regional

22:00 – Fandango com Jarbas Moraes e Grupo Eco do Sapucai

20/09 - Sexta-feira

09:00 - Missa Crioula

10:30 - Desfile Farroupilha

15:00 - 1º PORTELA EM VERSOS - Concurso de Declamação Gaúcha

19:00 - 3º Master Cheff Gaúcho - Concurso de culinária campeira

21:30 - Extinção da Chama Crioula

22:00 - Fandango com MATHEUS TEIXEIRA E GRUPO PACHOLA

21/09 – Sábado

7º GRITO FARROUPILHA, Festival da Canção Gaúcha

Manhã e tarde: Ensaio e classificação dos calouros - Fase Amador Municipal e Livre Regional

19:00 - Final do 7º Grito Farroupilha - Fase Amador Municipal e Livre Regional

22:00 – SHOW COM GRUPO CARQUEJA

23:30 - Fandango com Iberê Martins & Los Companheiros

22/09 – Domingo

10:00 - Encerramento do 13º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela

11:30 - 1º Costelão Farroupilha Supermercado Safra