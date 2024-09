Restauro das pinturas murais da Biblioteca Pública do Estado é entregue

As pinturas originais do hall estavam encobertas por camadas de tinta há cerca de 70 anos -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac

A restauração das pinturas murais da Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), foi oficialmente entregue na quinta-feira (5/9). Com investimento de R$ 823.355,81, a obra contou com recursos do programa Avançar na Cultura, do governo do Estado (R$ 683.428,21), e da Associação de Amigos da BPE (R$ 139.927,60). Na ocasião também foi prestada uma homenagem ao ex-presidente da Associação Gilberto Schwartsmann, que hoje atua como presidente da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa).

Presente na solenidade, a titular da Sedac, Beatriz Araujo, afirmou que o Estado trabalha fortemente para dar continuidade à restauração da biblioteca. “É uma honra trabalhar em um governo que investe tanto nas entregas e que faz o que vem fazendo pela cultura e por todas as áreas. Para isso, contamos com o apoio de figuras como o Gilberto Schwartsmann, que atua incansavelmente em várias frentes, entre elas a da cultura. Ele foi um grande incentivador para que o governo do Estado pudesse descortinar a beleza dessas pinturas murais, até então escondida”, disse a secretária. Criadas pelo artista alemão Fernando Schlatter na década de 1920, as pinturas originais do hall estavam encobertas por camadas de tinta há cerca de 70 anos.

As obras foram criadas pelo artista alemão Fernando Schlatter, na década de 1920 -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac

Sobre a obra

Abrangendo as pinturas murais do hall de acesso e da escada para os pavimentos superiores do prédio, a obra de restauração foi gerenciada pela empresa Studio1 Arquitetura, que contratou a restauradora Anice Jaroczinski para o serviço. Com duração de cerca de 15 meses, os trabalhos consistiram na retirada manual, com bisturi cirúrgico, de cinco camadas de tinta, que foram aplicadas sobre a camada original de pinturas murais. Também foi realizada posterior consolidação e limpeza da pintura, bem como nivelamento e reintegração cromática das lacunas existentes. Além disso, foram restaurados os elementos em estuque dourado existentes nesse espaço.

O cuidadoso processo de remoção das camadas de tinta e a reintegração das partes danificadas trazem à tona a beleza original do espaço, permitindo que a comunidade redescubra e aprecie um valor histórico e cultural que esteve escondido por décadas.

A ação é mais uma etapa da restauração do prédio, iniciada em 2007, com recursos federais. A fase atual é executada com investimento de R$ 2.526.173,74 do programa Avançar na Cultura. A fase iniciou no ano de 2021 e incluiu, além do restauro das pinturas, outras ações de restauração – das fachadas externas, dos pisos de madeira dos espaços internos, da claraboia de ferro e vidro do hall da escada, do mobiliário histórico e dos lustres originais.

Outras etapas ainda serão necessárias para a conclusão dos trabalhos de restauração do prédio, o que envolve a finalização da recuperação das instalações elétrica e hidrossanitária, ações voltadas à acessibilidade dos espaços e a continuidade do restauro das pinturas murais dos demais espaços da edificação.

Homenagem

O evento foi marcado também pela entrega de uma placa em homenagem a Gilberto Schwartsmann, em agradecimento pelos serviços prestados à BPE e à cultura do Rio Grande do Sul.

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, descerrou a placa em homenagem a Gilberto Schwartsmann -Foto: Rafael Varela/Ascom Sedac

O médico oncologista e escritor nasceu em 18 de agosto de 1955, em Passo Fundo, e atualmente ocupa a cadeira 32 da Academia Rio-Grandense de Letras, cujo patrono é Pedro Velho. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), possui sólida carreira internacional, tendo realizado PhD na Holanda e pós-doutorado nos Estados Unidos. Ao longo de sua trajetória, destacou-se como líder em movimentos estudantis e médicos, além de ocupar posições de prestígio em instituições científicas e culturais, como a Associação de Amigos do Theatro São Pedro e a Fundação Ospa.

Amante da cultura e das artes, publicou oito livros e escreveu peças teatrais encenadas em importantes teatros do Brasil. Além disso, é frequentemente convidado para palestras e curadorias e recebeu inúmeras distinções em sua carreira, tanto na medicina quanto na área cultural.

O ato contou ainda com o descerramento da placa de registro da restauração das pinturas murais e com uma visita guiada à Sala das Flores, no subsolo da BPE, onde consta uma prévia da Mostra de Obras Raras e do mobiliário doado à Biblioteca por Gilberto Schwartsmann.