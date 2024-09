Secretaria da Cultura recebe 1.481 projetos inscritos em sete editais da Política Nacional Aldir Blanc

A Secretaria da Cultura (Sedac) recebeu inscrições de 1.481 projetos culturais em sete editais da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab). O período de inscrições esteve aberto por 30 dias e encerrou-se às 16h59 de sexta-feira (30/8). Foram recebidos 310 projetos no edital de artes cênicas; 138, em artes visuais; 219, em cultura e educação; 236, em culturas populares; 36, em livro, leitura e literatura; 169, em memória e patrimônio; e 373, em música.

Em conformidade com o cronograma previsto nos editais, está em andamento a etapa de admissibilidade dos projetos. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado ainda nesta semana. Além disso, a partir da conclusão de chamada pública de credenciamento , estão sendo contratados os avaliadores que comporão as comissões de seleção, as quais, após instituídas, terão até 30 dias para avaliarem os projetos. A secretaria também promoveu encontros setoriais para orientar os interessados em participar dos editais. As inscrições para o edital de Cultura Viva foram prorrogadas e seguem abertas até 9 de setembro.

No fim de julho, a Sedac lançou os oito editais da Pnab , que representam um investimento total de R$ 67,6 milhões. Serão selecionados mais de 500 projetos, com valores entre R$ 80 mil e R$ 1,2 milhão. Os recursos da Pnab serão repassados aos selecionados até 31 de dezembro deste ano, salvo eventual prorrogação. Dúvidas podem ser direcionadas para o e-mail [email protected] .