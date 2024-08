Inscrições para o projeto Artista na Escola terminam na segunda (26)

O período de inscrições para o projeto Artista na Escola termina na próxima segunda-feira (26/8). Promovida pela Secretaria da Cultura (Sedac), a iniciativa prevê a contratação de artistas para realizarem atividades pedagogicamente orientadas em escolas localizadas em áreas do programa RS Seguro COMunidade. As propostas devem ser inscritas por meio do espaço do proponente, na página do Pró-Cultura RS .

Com investimento de R$ 750 mil, serão selecionados 40 projetos nos segmentos de artes cênicas (teatro, circo ou dança), artes visuais, audiovisual, música ou literatura (apenas poesia). Cada proposta escolhida receberá R$ 18.750.

Podem participar da seleção pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, incluindo microempreendedores individuais (MEI). O edital permite que o contemplado use o valor do projeto para cobrir custos, incluindo a contratação de auxiliares, que devem atender aos pré-requisitos da área e ter a anuência das escolas para sua participação.

Os projetos deverão ser realizados no período entre três e seis meses, atender a duas ou mais turmas de uma mesma escola, cumprir carga horária mínima de 300 horas (recomenda-se que 1/3 desse tempo seja reservado para planejamento e, o restante, para execução) e comprovar a realização das atividades com fotos e/ou vídeos e listas de presença.

O edital contempla projetos em qualquer turno e período, desde que haja aprovação da escola. Sugere-se que o proponente dialogue diretamente com a escola para alinhar o projeto às necessidades e aos interesses escolares. Os projetos selecionados serão desenvolvidos em escolas públicas estaduais ou municipais de ensinos Infantil, Fundamental e Médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cada escola poderá receber até duas ações selecionadas.

A lista completa das instituições que podem ser objeto das ações está disponível no Anexo III do edital e estão localizadas nos municípios de Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Farroupilha, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Tramandaí e Viamão.

Após conferência da documentação submetida, que inclui carta de anuência da escola escolhida pelo proponente, as iniciativas serão analisadas quanto ao enquadramento e planejamento, concepção artística e educacional, valorização da produção artística regional e nacional, prioridade e qualificação do artista. Será concedida pontuação extra a projetos que abordem História e Cultura Afro-Brasileira e/ou Indígena.

O edital é realizado em parceria com o programa RS Seguro, uma iniciativa transversal e estruturante do governo do Estado que tem o objetivo de realizar políticas de desenvolvimento social e de combate à violência e reduzir indicadores criminais em áreas de vulnerabilidade social.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail: [email protected]