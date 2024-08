Abertas as inscrições para o Festival Grito Farroupilha em Tenente Portela

Estão abertas e seguem até 10 de setembro, as inscrições para o 7º Grito Farroupilha, festival da canção gaúcha que acontecerá nos dias 19 e 21 de setembro dentro da programação do 13º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, na Praça do Imigrante.

O Festival Grito Farroupilha tem o objetivo de incentivar a prática do canto e a valorização do folclore gaúcho e riograndense, oportunizando aos participantes e à comunidade um espaço de valorização da cultura e dos talentos locais em interação com os talentos regionais, através das seis categorias que compõem o festival.

Poderão se inscrever intérpretes de todo o território nacional, desde que as canções sejam em português e se enquadrem nos ritmos do folclore gaúcho e riograndense. Não serão permitidas músicas cujas letras façam apologia a qualquer tipo de violência ou discriminação, caso no qual o calouro deverá apresentar a segunda opção de música.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo formulário online, disponível nas redes sociais do CTG Guardiões da Fronteira (Instagram e Facebook: @ctgguardioesdafronteira), e com todas as informações solicitadas, sendo inválidas as que não cumprirem este requisito.

O festival será dividido em seis categorias, com a fase local e regional nas categorias Mirim e Juvenil, além do amador municipal e livre regional.

Premiação

Categoria Mirim Estudantil Municipal:

1º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

2º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

3º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

4º Lugar: Troféu

5º Lugar: Troféu

Categoria Juvenil Estudantil Municipal:

1º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

2º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

3º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

4º Lugar: Troféu

5º Lugar: Troféu

Categoria Mirim Estudantil Regional:

1º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

2º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

3º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

4º Lugar: Troféu

5º Lugar: Troféu

Categoria Juvenil Estudantil Regional:

1º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

2º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

3º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

4º Lugar: Troféu

5º Lugar: Troféu

Categoria Adulto Amador Municipal:

1º Lugar: Troféu e R$ 800,00

2º Lugar: Troféu e R$ 600,00

3º Lugar: Troféu e R$ 400,00

4º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

5º Lugar: Troféu e Prêmio Surpresa

Categoria Adulto Livre:

1º Lugar: Troféu R$ 2.500,00

2º Lugar: Troféu R$ 1.700,00

3º Lugar: Troféu R$ 1.000,00

4º Lugar: Troféu R$ 600,00

5º Lugar: Troféu R$ 400,00

6º Lugar: Troféu R$ 300,00

7º Lugar: Troféu R$ 200,00