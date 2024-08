Estado inaugura primeira etapa de obras no Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, em Flores da Cunha

Um projeto que inclui um novo anexo de três andares e um inventário patrimonial foi inaugurado pela Secretaria da Cultura (Sedac) no Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, em Flores da Cunha, nesta sexta-feira (16/8). Essa é a primeira etapa das obras na instituição e foi financiada pelo Pró-Cultura RS, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), com investimento de R$ 1.270.258,66.

“Hoje em Porto Alegre daremos início à programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, mas eu não podia deixar de vir acompanhar mais essa conquista da comunidade florense, uma conquista em prol da preservação do patrimônio e da memória, deixando uma herança tão importante para as futuras gerações”, ressaltou a titular da Sedac, Beatriz Araujo.

"O que temos aqui está alinhado ao que há de melhor no mundo, em termos de organização de acervo”, acrescentou. Beatriz destacou que, desde 2019, o governo do Estado vem ampliando o investimento em cultura e fortalecendo o Pró-Cultura RS.

Na ocasião houve o descerramento da placa de inauguração, apresentação do Coral Nova Trento e visitação ao espaço. Estiveram presentes autoridades locais e representantes da comunidade.

Prédio e inventário

O anexo que foi construído localiza-se ao lado da edificação histórica da instituição. Com três pavimentos, possibilita instalações adequadas para a Reserva Técnica do Museu e o Arquivo Histórico Municipal, além de uma sala para a Associação de Artesãos do município.

A arquitetura do novo prédio apresenta volumetria sóbria, com maciços prismáticos deslocados entre os pavimentos, destacando o estilo art déco da edificação antiga, que será restaurada na segunda etapa das obras.

As entregas abrangem ainda a realização de um inventário do patrimônio cultural e material do município, por meio da adequação do quadro de arranjo, classificação, organização, conservação e armazenamento do acervo do Arquivo Histórico Municipal, bem como a elaboração de políticas, plano museológico, inventário do acervo do museu e um software de gestão de acervos desenvolvido para a instituição.

De caráter participativo, o inventário possibilita que a própria comunidade tome a iniciativa de identificar e registrar 80 referências culturais, fomentando a construção de políticas públicas voltadas à preservação dos bens materiais e ampliando o levantamento e a difusão de informações sistematizadas.

A cooperação firmada com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) permite a adoção da metodologia de trabalho e o compartilhamento de experiências de campo com os técnicos da instituição. Também há ampliação de ferramentas, instrumentos de conservação e ações de gestão cultural no âmbito local. A divulgação do levantamento se dará por meio de um aplicativo para celular e de um documentário em vídeo.

Para a realização das obras, iniciadas em maio de 2023, a Sedac, por meio da LIC, autorizou a Associação dos Amigos do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi a captar os recursos necessáriosde apoiadores, via abatimento de ICMS. A captação foi feita junto às empresas: Hidrover Equipamentos Hidráulicos e Fábrica de Móveis Florense. Nos últimos cinco anos, a Sedac investiu R$ 5.599.472,07 em ações culturais que beneficiaram o município de Flores da Cunha.

O acervo da instituição é composto por centenas de objetos que resguardam a história da imigração italiana, bem como as vivências e os saberes que permeiam o período entre 1876 e 1960 na cidade. Além dos objetos expostos, o prédio abriga o Arquivo Histórico Municipal, que acondiciona inúmeros documentos e fotografias produzidos tanto pela administração pública quanto pelos cidadãos locais.

Histórico

A instituição foi criada em 1976, com o nome Museu da Imigração e o propósito de valorizar e preservar a memória, a história e a cultura dos imigrantes italianos no município. Porém, em 1978, precisou ser fechado por não ter sede própria.

O prédio que hoje abriga o museu foi construído entre 1943 e 1945, teve sua inauguração em 1946 e sediou a Prefeitura até 1986. Em 1985, a administração municipal adquiriu outro imóvel, disponibilizando o antigo prédio para a instituição museológica e iniciando os trabalhos para sua reinauguração, que ocorreu em 26 de maio de 1986. Nessa data, o espaço passou a se chamar Museu e Arquivo Histórico Florense, abrigando objetos e documentos históricos.

Em 2003, por meio de lei municipal, o nome foi alterado para Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, em homenagem ao primeiro prefeito eleito no município após a abertura democrática de 1946.