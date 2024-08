Presidente do STF realiza palestra para estudantes da Rede Estadual no Instituto de Educação, em Porto Alegre

Como parte de um projeto motivacional para alunos da rede pública, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luís Roberto Barroso, realizou, na manhã desta sexta-feira (16/8), uma palestra para cerca de 300 estudantes no Instituto General Flores da Cunha, em Porto Alegre. No evento, que contou com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, foram abordadas questões relacionadas à justiça e à cidadania, com destaque para o papel do conhecimento no sucesso profissional e para o valor da democracia.

Com o tema “Como fazer a diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo”, Barroso também compartilhou experiências de sua trajetória pessoal, ressaltando que estudou em escola pública e que todos, com empenho e dedicação, podem alcançar seus objetivos.

"Faço questão de prestigiar a educação básica, de falar para os alunos sobre a importância de adquirirem conhecimento e viverem com idealismo. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, não temos controle sobre o que os outros fazem, então faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto quando ninguém estiver olhando", destacou Barroso.

Na sua fala de abertura, Raquel destacou o simbolismo de receber o ministro em um espaço que recentemente passou por um processo de restauração. “Com 155 anos de história, o Instituto General Flores da Cunha ficou oito anos parado para restauro, sendo reinaugurado no início deste ano. A escola é conhecida pela formação de professores e por ser um local onde passaram grandes nomes da vida gaúcha e nacional, um verdadeiro celeiro de talentos”, disse.

"A presença e as palavras inspiradoras do ministro Barroso são um lembrete poderoso de como a educação pode transformar vidas. Ouvir de alguém que alcançou uma posição tão decisiva no Supremo Tribunal Federal é uma lição valiosa para os estudantes", ressaltou ainda a secretária.

A recepção ao ministro teve ainda uma apresentação musical, feita por alunos da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul.