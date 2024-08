Maioria do STF confirma suspensão da execução de emendas ao Orçamento

Política Há 1 hora Em Política Barroso nega pedido do Congresso para derrubar suspensão de emendas O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (16) um pedido feito pelo Congresso para que...

De acordo com a PEC, os partidos poderão parcelar as dívidas previdenciárias em até 60 meses e os demais débitos em até 180 meses.O texto prevê que...

Política Há 19 horas Em Política Senado aprova PEC que perdoa multas de partidos políticos De acordo com a PEC, os partidos poderão parcelar as dívidas previdenciárias em até 60 meses e os demais débitos em até 180 meses.O texto prevê que...