Alegrete sedia a 75ª Geração e Distribuição da Chama Crioula do Rio Grande do Sul

Começou nesta sexta feira em Alegrete a 75ª Geração e Distribuição da Chama Crioula do Rio Grande do Sul. O evento se estende até domingo o Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles.

Com o tema “Pampa Uma Pátria Sem Fronteiras”, o evento já possui mais de mil cavaleiros confirmados das trinta Regiões Tradicionalistas do Estado, de quatro regiões de SC e com delegações do Uruguai e Argentina, cujos consulados estarão com estande no Parque Dr. Lauro Dornelles.

Está será a primeira vez que o acendimento da Chama Crioula acontecerá com os três Países do Pampa Gaúcho juntos, em solo riograndense.

A Chama Crioula é o símbolo votivo de amor pelo RS e a cada ano uma cidade é escolhida para o seu acendimento para que então seja distribuída a todos os rincões deste Pago. Ela surgiu no dia 7 de setembro de 1947, quando Paixão Cortes, Cyro Dutra Ferreira e Fernando Machado Vieira retiraram a centelha do Fogo Simbólico da Pira da Pátria e a levaram sob patas de cavalo para o Colégio Júlio de Castilhos em Porto Alegre dando início a Ronda Gaúcha que deu origem a nossa Semana Farroupilha.

Serão dois importantes momentos: - a cerimônia de geração (acendimento) ao final do Espetáculo Farroupilha, que contará com a presença de representantes dos três países, da presidente do MTG, a alegrense Ilva Maria Borba Goulart, o prefeito Márcio Amaral, o secretário de turismo do RS Ronaldo Santini e o bbb Matheus Amaral. - Desfile de distribuição às 8.30h seguido do desfile pela cidade, num percurso de 8,7Km.

Ao propor o tema, a comissão executiva teve como objetivo valorizar a região e os costumes fronteiriços que forjaram o gaucho do Pampa, que é além de um bioma, um verdadeiro celeiro de produção de grãos e de carne que alimenta o País e o Mundo, aonde os costumes do homem do campo se perpetuam além do tempo.