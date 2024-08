Governo destina R$ 1,4 milhão para 70ª Feira do Livro de Porto Alegre

O governo do Estado destinará R$ 1,4 milhão para apoiar a realização da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15/8), pela secretária de da Cultura, Beatriz Araujo, que representou o governador Eduardo Leite no anúncio de Sergio Faraco como o patrono da edição de 2024 do evento.

O investimento divide-se em três partes: a Secretaria da Cultura (Sedac) autorizou a Feira do Livro a captar R$ 700 mil por meio do Pró-Cultura RS – Lei de Incentivo à Cultura (LIC); o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) está patrocinando o evento com R$ 550 mil; e os R$ 150 mil restantes são provenientes de convênio entre a Sedac e o Ministério da Cultura (MinC), a partir de emenda parlamentar do ex-senador Lasier Martins.

“Mais uma vez, o governo do Estado estará fortemente presente neste grande evento, por meio de um investimento necessário, justo e que muito nos orgulha. A Feira do Livro de Porto Alegre é a mãe de todas as feiras literárias e um espelho para todo o Rio Grande do Sul”, celebrou Beatriz Araujo.

A secretária destacou que, entre os editais recentemente lançados pela Sedac no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), há um voltado especificamente para a área de literatura, contemplando a aquisição de livros de editoras. “A construção desses editais se deu a partir de um amplo diálogo com vários segmentos, entre eles o setor livreiro, que registrou perdas em seus acervos em decorrência da crise climática que atingiu o Estado”, afirmou.

Com o tema “O tempo passeia por aqui”, a Feira do Livro acontece de 1º a 20 de novembro de 2024, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Realizada desde 1955, é o mais antigo evento do gênero feito de forma contínua no país. Além das tradicionais bancas de vendas de livros, integram a programação oficinas, sessões de autógrafos e apresentações artísticas, tudo com entrada gratuita.

O evento é promovido pela Câmara Rio-Grandense do Livro. Mais informações podem ser acessadas na página da Feira no Instagram .