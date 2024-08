Mais de 4,2 mil candidatos da região prestarão o Concurso Nacional Unificado em Santo Ângelo no próximo domingo

Neste domingo (18) ocorre a prova do Concurso Nacional Unificado. O chamado Enem dos Concursos é o processo seletivo com o maior número de candidatos realizado no Brasil. Inicialmente, o certame estava agendado para 5 de maio, mas foi transferido devido à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Em âmbito nacional, são mais de 2,1 milhões de inscritos.

Ao todo, 21 órgãos federais confirmaram participação, totalizando 6.640 vagas de níveis médio e superior em diversas áreas e regiões do país. O banco de candidatos em lista de espera terá mais de 13,2 mil aprovados. Para cada um dos oito blocos temáticos será formado uma espécie de cadastro reserva com o dobro do número de vagas imediatas.

Organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação, o exame será aplicado em 228 cidades brasileiras, sendo 10 no Rio Grande do Sul. No total, 78.679 pessoas estão inscritas para realizar as provas no estado. A única cidade do Noroeste a receber as provas é Santo Ângelo, para onde devem se dirigir 4.285 candidatos. As outras cidades gaúchas são Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana.

Para verificar o local onde realizará o exame, o candidato deve acessar o site oficial da Fundação Cesgranrio – organizadora do Concurso Nacional Unificado. Além do local de prova, o site também disponibiliza o Cartão de Confirmação de Inscrição, documento que deve ser impresso e levado no dia da prova. A aplicação do exame será dividida em dois turnos, com intervalo de uma hora e trinta minutos para almoço.

O candidato deverá ainda apresentar documento oficial com foto. Serão permitidas apenas canetas esferográficas de tinta preta, com tubo transparente. Apesar da pausa para almoço, será permitido a entrada de bebidas e lanches. A orientação é que garrafas transparentes, sem rótulos, sejam utilizadas. Os alimentos devem estar em embalagens lacradas.

Manhã

– Abertura dos portões: 7h30min

– Fechamento dos portões: 8h30min

– Início da prova: 9h

– Encerramento: 11h30min

Tarde

– Reabertura dos portões: 13h

– Fechamento dos portões: 14h

– Início da prova: 14h30min

– Encerramento: 18h.

A previsão de divulgação dos resultados finais é 21 de novembro. As convocações para posse dos aprovados e para ingresso nos cursos de formação de cargos específicos estão agendadas para janeiro de 2025. Os salários iniciais dos aprovados variam de R$ 3.741,84 até R$ 22,9 mil, de acordo com cada cargo e cada bloco temático.

Número total de inscritos por bloco temático:

1. Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 120.225 inscritos;

2. Tecnologia, Dados e Informação: 76.711 inscritos;

3. Ambiental, Agrário e Biológicas: 101.559 inscritos;

4. Trabalho e Saúde do Servidor: 329.811 inscritos;

5. Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 296.306 inscritos;

6. Setores Econômicos e Regulação: 73.087 inscritos;

7. Gestão Governamental e Administração Pública: 421.895 inscritos;

8. Nível Intermediário: 694.551 inscritos;

Total: 2.114.128 inscritos