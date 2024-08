Greve do INSS é tema de audiência na Câmara nesta quarta

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (14), audiência pública sobre a greve dos trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Glauber Braga (Psol-RJ), e será realizado a partir das 14 horas, no plenário 3.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas .

Os funcionários estão em greve desde o mês passado. "Atualmente a greve possui adesão em 26 estados da Federação", afirma Braga reclamando que o governo federal não decidiu negociar o fim da paralisação.

"É fundamental a realização dessa audiência pública em caráter emergencial, para debater o sucateamento, as precárias condições de trabalho, a necessária reestruturação do INSS e a abertura da Mesa Nacional de Negociação da Greve", resumiu o deputado.